Из-за АЧС Россия ограничила поставки из Беларуси

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело временные ограничения на поставки продукции свиноводства из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что заместитель руководителя Россельхознадзора Алексей Саурин обратился к главному государственному ветеринарному инспектору Беларуси Юрию Пивоварчику с письмом, в котором, в частности, говорится, что, согласно ст. 8 Соглашения Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, в связи с неблагополучием Беларуси по африканской чуме свиней с 30 августа 2013 года вводятся временные ограничения на ввоз из Беларуси в Россию свиней, их генетического материала, свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре не ниже 72 градуса в толще продукта в течение не менее 30 минут, гарантирующую уничтожение вируса АЧС, а также кормов для свиней, не прошедших при изготовлении аналогичную тепловую обработку.

Отмечается, что ограничения будут действовать либо до искоренения заболевания на территории Беларуси, либо до утверждения правил определения зоосанитарного статуса (компартментализации) белорусских свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, либо до принятия Евразийской экономической комиссией нормативного правового акта прямого действия, регламентирующего единый порядок осуществления компартментализации для стран – членов Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 29 августа пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что Украина усилит контроль на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.