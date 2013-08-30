Яблоки - на самом деле молодильные
Любители яблок чувствуют себя моложе на 17 лет
Британские ученые обнаружили новое полезное свойство яблок. Согласно последним данным, этот фрукт способен повернуть вспять процесс старения организма, пишут иностранные СМИ.
Эксперимент с участием добровольцев разного пола и возраста показал, что регулярное употребление большого количества яблок позволяет предотвратить окислительным процессам в организме и защитить кожу от действия свободных радикалів. Другими словам, яблоки способствуют омоложению организма. Такое действие на организм оказывается благодаря полифенолам и флавоноидам. Эти вещества эффективно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Не так давно ученые из Нью-Йорка узнали, что если с`съедать в день яблоко в сочетании с другими фруктами и овощами, то это позволит заметно снизить риск развития онкологии у женщин.
Анализ нескольких исследований, посвященных пользе яблок, позволил ученым сделать вывод, что любители яблок чувствуют себя моложе в среднем на 17 лет, чем есть на самом деле.