Яблоки - на самом деле молодильные

Британские ученые обнаружили новое полезное свойство яблок. Согласно последним данным, этот фрукт способен повернуть вспять процесс старения организма, пишут иностранные СМИ.

Эксперимент с участием добровольцев разного пола и возраста показал, что регулярное употребление большого количества яблок позволяет предотвратить окислительным процессам в организме и защитить кожу от действия свободных радикалів. Другими словам, яблоки способствуют омоложению организма. Такое действие на организм оказывается благодаря полифенолам и флавоноидам. Эти вещества эффективно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Не так давно ученые из Нью-Йорка узнали, что если с`съедать в день яблоко в сочетании с другими фруктами и овощами, то это позволит заметно снизить риск развития онкологии у женщин.

Анализ нескольких исследований, посвященных пользе яблок, позволил ученым сделать вывод, что любители яблок чувствуют себя моложе в среднем на 17 лет, чем есть на самом деле.