Телевизор делает ребенка неврастеником

Согласно британским ученым, дети все больше времени проводят за компьютерами и перед телевизором. Это отражается на состоянии их здоровья. Исследование показало: половина семилетних детей имеют недостаточный уровень физической активности. Притом, девочки гораздо менее активны, чем мальчики.

Как отмечает The Daily Mail, только 51% всех семилетних тратит час своего времени на физическую активность ежедневно, как того требуют врачи. Из этого числа 38% приходятся на девочек, а 63% - на мальчиков. 50% из данной возрастной группы каждый день сидят в среднем минимум по 6,4 часа.