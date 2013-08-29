Телевизор делает ребенка неврастеником
16:15, 29 августа 2013Зарубежные новости
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Снижает у детей самооценку
Согласно британским ученым, дети все больше времени проводят за компьютерами и перед телевизором. Это отражается на состоянии их здоровья. Исследование показало: половина семилетних детей имеют недостаточный уровень физической активности. Притом, девочки гораздо менее активны, чем мальчики.
Как отмечает The Daily Mail, только 51% всех семилетних тратит час своего времени на физическую активность ежедневно, как того требуют врачи. Из этого числа 38% приходятся на девочек, а 63% - на мальчиков. 50% из данной возрастной группы каждый день сидят в среднем минимум по 6,4 часа.
Помимо негативного эффекта сидячего образа жизни, телевизоры и компьютеры повышают уровень эмоционального дистресса, тревожности и депрессии у детей. Еще у них снижается самооценка, они теряют уверенность в себе, и показатели счастья падают. По словам специалистов, благополучие детей можно изменить, просто заставив их больше кататься на велосипеде, играть в футбол, гулять или плавать, пишет Меддэйли.
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