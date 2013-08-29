Пробу Манту будут делать с помощью пластыря с микроиглами
16:10, 29 августа 2013Зарубежные новости
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Изобретение американских ученых
Стандартный тест на туберкулез (на реакцию Манту) является кожной пробой, предполагающей введение туберкулина. Если есть выраженная кожная реакция (сильное покраснение и вздутие в месте введения), то, значит, организм пытается бороться с туберкулезной инфекцией. Нередко при проведении теста возникают проблемы.
Причина в самой технологии: нужно ввести иглу под определенным углом и на четко обозначенную глубину. Группа изобретателей из Университета Вашингтона придумала, как решить проблему, рассказывает Меддэйли.
Ученые создали пластырь, поверхность которого покрыта биоразлагаемыми микроскопическими иглами. Они легко проникают в кожу, то есть, болевых ощущений почти нет. Ввести их неправильно просто невозможно (глубина введения ограничена длиной самих игл), что повышает точность теста. Специалисты уже успешно проверили пластырь на морских свинках.
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