Агрессивные игры имеют терапевтический эффект
16:07, 29 августа 2013Зарубежные новости
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Инициируют катарсис
К примеру, Grand Theft Auto (GTA) и Mortal Kombat, как раз, относятся к таким играм. Как показало исследование, они не вредили детям, а, наоборот, помогали, пишет The Daily Mail. Причем, это касалось даже детей с синдромом гиперактивности и с депрессией, склонных к аномальным поступкам.
Сделанный вывод полностью противоречит мнению ученых-консерваторов, утверждающих, что после игр дети чаще дерутся, идут на преступления, издеваются над слабыми. Доказательство - последний анализ 377 детей (средний возраст составил 13 лет), поведенный Университетом Стетсон.
Его сотрудники показали: игры не только не вызывали агрессию, но иногда инициировали катарсис. Таким образом достигалась разрядка, а степень внутренней агрессии снижалась. Противники выдвинутой теории о пользе агрессивных игр напоминают: 20-летний Адам Ланза убил 28 человек после того, как продолжительное время играл в игры, включая Call of Duty, пишет Меддэйли.
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