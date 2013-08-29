Агрессивные игры имеют терапевтический эффект

К примеру, Grand Theft Auto (GTA) и Mortal Kombat, как раз, относятся к таким играм. Как показало исследование, они не вредили детям, а, наоборот, помогали, пишет The Daily Mail. Причем, это касалось даже детей с синдромом гиперактивности и с депрессией, склонных к аномальным поступкам.

Сделанный вывод полностью противоречит мнению ученых-консерваторов, утверждающих, что после игр дети чаще дерутся, идут на преступления, издеваются над слабыми. Доказательство - последний анализ 377 детей (средний возраст составил 13 лет), поведенный Университетом Стетсон.