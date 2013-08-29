Киви - вкусная замена антидепрессантам и энергетикам

Человек, съедающий ежедневно по две штуки киви, может улучшить себе настроение и предотвратить развитие депрессии. Университет Отаго специально наблюдал за группой 54 молодых людей на протяжении 6 недель, дабы выявить заявленный эффект киви. Сравнивались две порции: 2 киви и половина, пишет The Indian Express.

Оказалось, именно 2 киви уменьшали усталость и проявления депрессии, давали заряд энергии на день. Судя по всему, причина в концентрации витамина С в киви. 2 киви достаточно, чтобы довести уровень витамина до рамок нормы. Изначально у участников эксперимента были снижены показатели витамина, так как они редко ели свежие фрукты.

Интересно то, что для поддержания хорошего настроения и бодрости, нужно больше витамина, чем рекомендуют врачи. Поэтому имеет смысл к БАДам с витамином С добавлять и продукты, богатые этим элементов.

Витамин С активирует ряд энзимов, повышающих уровень метаболической энергии и разных соединений в мозге человека. В целом витамин подкрепляет не только мозг, но весь организм в целом, давая умственную и физическую энергию, говорится в статье, вышедшей в журнале Journal of Nutritional Science.