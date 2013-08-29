В Чехии мужчина убил жену-украинку

По информации Посольства Украины в Чешской Республике, 28 августа в г. Плзень была убита гражданка Украины, 1975 г.р. Смерть наступила в результате ножевых ранений, которые нанес ее муж, гражданин Чешской Республики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, дело расследует Генеральная инспекция органов безопасности Чешской Республики (ГИОБ). Подозреваемый скрылся с места происшествия. В настоящее время органами полиции и ГИОБ принимаются оперативные меры по его поиску и задержанию.

Тело гражданки Украины было перевезено в Плзеньскую факультетскую клинику для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Консульским отделом Посольства Украины в Чешской Республике безотлагательно установлена связь с родственниками погибшей гражданки. Им будет оказываться вся возможная консульская помощь, необходимая для беспрепятственной перевозки тела гражданки в Украину для захоронения.

Посольство Украины обратилось к чешской стороне с просьбой принять все необходимые меры с целью задержания лица, виновного в смерти гражданки Украины, и проведения полного, всестороннего и объективного расследования по делу.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Чешской Республике.