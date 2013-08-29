На границе с Беларусью задержан "радиактивный" металлолом

На украинско-белорусской границе задержано более 22 тонн металлолома с повышенным радиационным фоном.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время оформления и проверки грузового автомобиля «Вольво», который следовал через пункт пропуска «Доманово» из Беларуси, сработал комплекс радиационного контроля «Янтарь».

Водитель, гражданин Украины, перевозил грузовиком более 22 тонн медного лома.

По результатам дополнительного обследования автомобиля совместно с сотрудником экологического контроля было установлено, что радиационный фон превышает норму допустимого уровня гамма-излучения и составляет 0,84 мкЗв/час (при норме 0,30 мкЗв/час).

Груз был запрещен к ввозу на территорию Украины и возвращен в Беларусь.