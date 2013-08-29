Брокколи предотвратит разрушение хрящей в суглобах

Университет Восточной Англии начал проводить клинические испытания на людях после удачных тестов в лабораторных условиях, передает BBC. Итак, глюкорафанин - соединение из брокколи, брюссельской и белокочанной капусты - блокирует вредный энзим, разрушающий хрящи.

В ходе испытаний 20 добровольцев будут на протяжении 2 недель ежедневно съедать по порции (100 граммов) брокколи, представляющей собой гибрид обычной брокколи и дикой версии с Сицилии (в ней больше питательных веществ).

Глюкорафанин, попадая в тело, превращается в сульфорафан, защищающий хрящевую ткань. Ученым важно понять, доходит ли сульфорафан до нужной области, провоцируя важные изменения в ткани на клеточном уровне.

Поэтому будет еще и контрольная группа из 20 человек, которых также определили на операцию по замене коленного сустава. Сравнение проведут в ходе операции. Так врачи получат наглядные подтверждения или опровержения теории.

meddaily.ru