В Мексике ведется эвакуация с курорта Лос-Кабос

Службы гражданской обороны мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния приняли решение начать эвакуацию людей со всемирно известного курорта Лос-Кабос, где в 2012 году проходил саммит G20, из-за приближения тропического шторма "Джульетта".

Как сообщает РИА Новости, по данным спасателей, уже началась эвакуация жителей из ряда районов муниципалитета Лос-Кабос в безопасные места и специально подготовленные убежища.

Специальные отряды находятся в местах, по которым стихия может ударить в первую очередь, и оповещают граждан об опасности.

В настоящий момент "Джульетта" находится примерно в 60 км от Лос-Кабоса. Скорость движения шторма составляет 40 км в час, а скорость ветра - 75 км в час с порывами до 95 км в час.