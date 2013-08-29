ДТП в Кении унесло жизни 31 человека

Дорожно-транспортное происшествие на юго-западе Кении унесло жизни 31 человека, еще 33 получили травмы различной тяжести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный информационный портал Standard media, инцидент произошел на шоссе, ведущем из столицы Найроби в город Нарок.

По словам руководителя дорожной полиции Самуэля Кимары (Samuel Kimaru), водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление и съехал с дороги, после чего машина перевернулась.