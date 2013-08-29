Морковный сок укрепляет ногти и волосы
08:53, 29 августа 2013Зарубежные новости
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Вкусный, питательный, малокалорийный
Оказывается, морковный фреш не только улучшает зрение. В его составе также содержится самый важный для кожи витамин, пишут иностранные СМИ.
Он защищает от проникновения инфекции и от появления воспаленной угревой сыпи. Выпитый сок укрепляет ногти и возвращает блеск волосам. Благодаря ему кожа выглядит здоровой и сияющей.
Мало того, морковный фреш помогает при похудении. Он не только вкусный и питательный, а еще и малокалорийный.
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