Два часа дня - идеальное время для кофе

Утренний кофе - не вариант для тех, кто хочет взбодриться на весь день вперед. По мнению британских специалистов, пить кофе лучше всего в два часа дня, пишет The Russian Times. Именно к обеду обычно наваливается усталость, снижается концентрация, поэтому кофе пригодится.

Как показали исследования, кофеин тормозит действие нейропередатчика аденозина, который используется в медицине в качестве противовоспалительного агента. Одновременно с этим кофеин активизирует нейроны головного мозга. В результате у человека улучшается настроение, память, повышается скорость реакции и подкрепляются когнитивные функции мозга.

Считается, кофе может привести к развитию болезней сердца, рака и диабета второго типа. Но немецкие ученые, проводившие независимое изыскание, доказали, что напиток абсолютно безопасен. Статистика свидетельствует: повышенному риску развития заболеваний одинаково подвержены и кофеманы, и те, кто кофе не пьет вовсе.

meddaily.ru