Первенцы способнее младших сестер и братьев

Ученые разных стран неоднократно интересовались вопросом влияния старших и младших братьев и сестер друг на друга в семьях. Так, представители голландского университета в рамках своего нового исследования наблюдали за 650 детьми (братьями и сестрами), чей IQ трижды тестировался до исполнения 18 лет.

Оказалось, что существует непосредственная связь между уровнем IQ ребенка и очередностью его появления в семье. По словам руководителя исследования, данный результат является одинаково верным и для мальчиков, и для девочек. Ученые убеждены, что младшие дети в семье склонны испытывать давление от старшего ребенка, это, в свою очередь, может повлиять на снижение IQ.

Ученые отметили, что самый высокий уровень IQ был выявлен у детей, не имеющих старших братьев или сестер детей. На втором месте оказались дети, имеющие одного старшего брата или сестру. А вот те дети, у которых было двое и более старших братьев/сестер, показали самые низкие результаты во время тестирования.

likar.info