Врачей в России будут стимулировать "социальным пакетом"

"Социальный пакет" для медработников - новая инициатива Национальной медицинской палаты и Профсоюза медицинских работников РФ. Основная цель, которую преследует Национальная палата, заключается в создании более привлекательных для медиков условий труда, пишет "Медицинский вестник".

Параллельно с введением "Социального пакета" должна вырасти и заработная плата. Еще нужно, чтобы врачей уважали, и у медиков были условия для профессионального роста. Известно: Министерство труда и социальной защиты смотрит на озвученные нововведения без энтузиазма. По мнению чиновников, государство и так уже вкладывается в повышение зарплат, чего достаточно.

Между тем, согласно статистике, лишь 14% медработников морально и материально удовлетворены работой. О большой текучке кадров говорит тот факт, что на момент опроса 17% медицинских работников собирались поменять работу. Медики недовольны условиями труда (включая материальное стимулирование), отсутствием условий для реализации и развития, социальной поддержки, непрестижностью профессии.