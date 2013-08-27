Помидоры укрепляют сердце
16:38, 27 августа 2013Зарубежные новости
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Лучше употреблять с оливковым маслом или авокадо
Помидор нарежьте кружочками, и вы увидите, что внутри он имеет несколько камер, которые напоминают структуру сердца. Врачи говорят - это неспроста, пишет Hotsport.
Исследования показали, что благодаря ликопину, который содержится в помидорах, поедание этих овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин.
А если смешать их с небольшим количеством липидосодержащих продуктов, таких, как оливковое масло или авокадо, это повысит способность организма к поглощению ликопина почти в десять раз.
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