Помидоры укрепляют сердце

Помидор нарежьте кружочками, и вы увидите, что внутри он имеет несколько камер, которые напоминают структуру сердца. Врачи говорят - это неспроста, пишет Hotsport.

Исследования показали, что благодаря ликопину, который содержится в помидорах, поедание этих овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин.

А если смешать их с небольшим количеством липидосодержащих продуктов, таких, как оливковое масло или авокадо, это повысит способность организма к поглощению ликопина почти в десять раз.