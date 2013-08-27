Кипяченое молоко бесполезно

Если молоко кипит долго, или его повторно кипятят, то оно становится "пустым". Нет никакого смысла включать его в детский рацион.

Исследование показало: 59% матерей, проживающих в Индии, были уверены, что кипячение молока повышает его питательность. А 24% полагали: термическая обработка никак не влияла на питательность. Лишь 17% матерей задумывались о влиянии кипячения.

Как говорит статистика, в Индии, к примеру, во многих семьях молоко кипятят более трех раз и обезжиривают. Это, соответственно, лишает молоко самых важных витаминов, белков, аминокислот и минералов, констатирует Санджев Багай, педиатр-нефролог. Витамины и белки меняют свои свойства и разрушаются при термической обработке свыше 100 градусов, продолжающейся более 15 минут.

В первую очередь, речь идет о витаминах D и B12, помогающих кальцию всасываться. Принято считать, что молоко укрепляет детские кости. Но кипяченое молоко абсолютно бесполезно. Медики опасаются: употребление такого молока может привести к витаминной недостаточности, хрупким костям, недоразвитости мускулатуры и неврологическим отклонениям.