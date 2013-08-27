Кокаин меняет структуру мозга через 2 часа после первой дозы

Данные изменения напрямую связаны с развитием зависимости, отмечает BBC со ссылкой на исследования Университета Калифорнии в Беркли и Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Согласно проведенным на животных экспериментам, в мозге образуются новые структуры, отвечающие за память и научение. Так, мыши с наибольшим числом изменением чаще выбирали кокаин.

В центре исследования оказались дендритные шипики. Это выросты на поверхности дендрита - отростка нейрона. Благодаря шипикам образуются соединения нервных клеток и формируются воспоминания. Условия, при которых происходит прием наркотика, также важны с точки зрения развития зависимости.

В ходе эксперимента мышам разрешили исследовать два разных помещения. Каждое из них отличалось по запаху и текстуре поверхностей. Животное выбирало наиболее понравившееся помещение, но кокаин ему вводили именно во втором. Исследование мозга грызунов было проведено с помощью лазерной микроскопии.