Кокаин меняет структуру мозга через 2 часа после первой дозы
14:35, 27 августа 2013Зарубежные новости
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Результаты исследований
Данные изменения напрямую связаны с развитием зависимости, отмечает BBC со ссылкой на исследования Университета Калифорнии в Беркли и Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Согласно проведенным на животных экспериментам, в мозге образуются новые структуры, отвечающие за память и научение. Так, мыши с наибольшим числом изменением чаще выбирали кокаин.
В центре исследования оказались дендритные шипики. Это выросты на поверхности дендрита - отростка нейрона. Благодаря шипикам образуются соединения нервных клеток и формируются воспоминания. Условия, при которых происходит прием наркотика, также важны с точки зрения развития зависимости.
В ходе эксперимента мышам разрешили исследовать два разных помещения. Каждое из них отличалось по запаху и текстуре поверхностей. Животное выбирало наиболее понравившееся помещение, но кокаин ему вводили именно во втором. Исследование мозга грызунов было проведено с помощью лазерной микроскопии.
Оказалось, в мозге образовывалось больше дендритных шипиков, если вводился кокаин, а не вода. Разница была заметна спустя два часа после первой дозы наркотика. Новые структуры влияли на поведение и решения мышей. Они, по сути, "учились" искать и употреблять наркотик. То же происходит и в мозге человека, пишет Меддэйли.
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