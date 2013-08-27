Рецепты масок для укрепления волос

Самые эффективные средства, которые дают быстрый результат – это маски, лучше всего их делать на ночь. И для наибольшей их эффективности нелишним будет запастись шапочкой для душа, пишут российские СМИ.

Маска для объема волос

Возьмите один желток, полстакана пива и чайную ложку меда. Желток взбейте, добавьте к нему мед и пиво. Нанесите маску по всей длине волос. Держите маску примерно 20 минут. Для достижения наилучшего результата во время использования маски закройте голову шапочкой для душа и утеплите согретым махровым полотенцем. Тепло будет способствовать более глубокому проникновению питательных веществ в волосы.

Кстати, этот же состав можно использовать и в качестве ополаскивателя для волос, если вы хотите убрать жирный блеск и наладить работу сальных желез: возьмите целый стакан пива, смешайте с остальными ингредиентами и ополосните волосы сразу после мытья.

Маска для поврежденных волос и секущихся кончиков

2 ст. ложки оливкового масла (желательно первого отжима) смешайте со 100 мл пива. Распределите смесь по волосам и держите полчаса.

Маска для укрепления и густоты волос

200 г ржаного хлеба залейте 500 мл светлого пива, оставьте настаиваться 2 часа. Затем полученную хлебно-пивную массу взбейте и нанесите на волосы. Наденьте шапочку, укутайте голову полотенцем и держите полчаса. Делайте эту маску 2 раза в неделю перед процедурой мытья волос. Смойте ее раствором яблочного уксуса, а затем помойте голову с шампунем и бальзамом.

Маска с пивом и фруктами для блеска волос

Чтобы приготовить такую маску, возьмите по половине среднего яблока и банана. Сделайте из фруктов пюре, добавьте к нему апельсиновый сок (4 ст. ложки) и пиво (100 мл), а также один желток куриного яйца. Полученную маску нанесите на чистые волосы, укутайте голову полиэтиленом, а сверху – махровым полотенцем, и держите ее примерно 20 минут.

Раствор для стимуляции роста волос

2 измельченные еловые шишки (их можно купить в аптеке) и 100 г высушенных березовых листьев залейте теплым пивом, дайте настояться примерно 2 часа, затем процедите. Втирайте раствор в корни волос перед мытьем.