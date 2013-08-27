В Китае сбежали более миллиона тараканов, выращиваемых для медицины

В китайской провинции Цзянсу неизвестный злоумышленник нарушил пластиковое покрытие специальных теплиц, где для медицинских экспериментов выращиваются тараканы.

Более миллиона насекомых оказались на свободе, сообщает радио «Свобода»

Санитарно-эпидемиологические станции направили к месту происшествия сотрудников для проведения специальной обработки территории.

Владелец фермы потратил более 16 тыс. долларов для разведения тараканов, которые применяются в традиционной китайской медицине.

Некоторые люди считают, что экстракты из тараканов могут уменьшать воспалительные процессы и оказывать лечебное воздействие при определенных заболеваниях, включая некоторые формы рака.