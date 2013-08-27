В Китае сбежали более миллиона тараканов, выращиваемых для медицины
12:37, 27 августа 2013Зарубежные новости
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Считается, что излечивают даже рак
В китайской провинции Цзянсу неизвестный злоумышленник нарушил пластиковое покрытие специальных теплиц, где для медицинских экспериментов выращиваются тараканы.
Более миллиона насекомых оказались на свободе, сообщает радио «Свобода».
Санитарно-эпидемиологические станции направили к месту происшествия сотрудников для проведения специальной обработки территории.
Владелец фермы потратил более 16 тыс. долларов для разведения тараканов, которые применяются в традиционной китайской медицине.
Некоторые люди считают, что экстракты из тараканов могут уменьшать воспалительные процессы и оказывать лечебное воздействие при определенных заболеваниях, включая некоторые формы рака.
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