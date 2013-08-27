В Сирии 3,6 тыс людей обратились к медикам с нейротоксикозом

В Сирии 3,6 тыс человек обратились в больницы с признаками нейротоксикоза.

Как говорится сегодня на официальном сайте международной неправительственной организации «Врачи без границ» /ВБГ/, такое число пациентов было зарегистрировано в минувшую среду в течение трех часов, из них 355 человек скончались.

«Медицинский персонал передал нам подробную информацию относительно большого числа пациентов, поступающих с такими симптомами, как судороги, суженные зрачки, нарушение зрения и одышка», - заявил глава отдела по проведению операций организации доктор Барт Янссенс.

Официальный Дамаск заявляет, что в минувшую среду пригороды столицы были обстреляны снарядами с отравляющими химическими веществами оппозицией, которая в свою очередь возлагает ответственность за эти обстрелы на правительственные войска.

Ранее государственные СМИ Сирии заявили, что армия нашла склад с химоружием, принадлежащий боевикам.

Кроме того, власти Ирана заявили, что они обладают доказательствами проведения химической атаки повстанцами.

Иранский президент Хасан Роухани также подтвердил факт применения в Сирии химоружия и выразил соболезнования и беспокойство в связи с последними событиями в регионе.

Президент США Барак Обама проводит совещание по ситуации в Сирии. В пятницу ВМС США объявили о расширении своего присутствия в Средиземном море из-за обстановки в Сирии. В то же время, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джош Эрнест сообщил, что Вашингтон не собирается направлять в Сирию наземные войска.

Германия по-прежнему выступает против военной операции в Сирии. В Берлине считают, что необходимо «найти политической решение».