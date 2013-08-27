Известный боксер на грани смерти из-за алкоголизма

Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что находится на грани смерти из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Как сообщает ИТАР-ТАСС , его слова приводят североамериканские СМИ: "Иногда я бываю плохим парнем. Я сделал в этой жизни много плохого и хочу быть прощеным. Хочу изменить свою жизни и встать на правильный путь. Я нахожусь на грани смерти из-за чрезмерного употребления алкоголя. А умирать я не хочу. Вот уже шесть дней я не употреблял алкоголя и наркотиков. И никогда в жизни больше не собираюсь делать ничего подобного".

На счету Тайсона 50 побед в карьере (44 – нокаутом) и 6 поражений.

В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав Тревора Бербика уже во втором раунде. После он добился титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации, Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской ассоциации.

Помимо успехов на ринге Тайсон известен скандальным поведением и тремя судимостями - 1992, 1998 и 2008 годах.