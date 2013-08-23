В Ливане во время взрывов погибли 29 человек

Число погибших при взрывах, прогремевших в ливанском городе Триполи, возросло до 29 человек, 500 пострадали.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ливанского Красного Креста.

"Насчитывается по меньшей мере 29 погибших и 500 раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии с ожогами и ранениями в голову", - заявил директор ливанского Красного Креста Джордж Кеттанех. Агентство отмечает, что трагедии такого масштаба в стране не было с окончания в 1990 году гражданской войны.

Ранее сообщалось о 27 погибших и 358 раненых.

В городе прогремело два мощных взрыва. По данным агентства Рейтер, они произошли возле мечетей после пятничной молитвы. Франс Пресс, в свою очередь, сообщает, что один инцидент произошел в центре города, другой - возле порта. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.