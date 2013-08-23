В Индии во время пожара на заводе погибли 10 человек

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Нindustan Petroleum Corporation Limited в портовом городе Вишакхапатнам на востоке Индии, по предварительным данным, десять человек погибли, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пострадали около 30 человек. В настоящее время пожар локализован.

Подробности инцидента пока не сообщаются.