В Индии во время пожара на заводе погибли 10 человек
17:15, 23 августа 2013Зарубежные новости
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Пострадали около 30 человек
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Нindustan Petroleum Corporation Limited в портовом городе Вишакхапатнам на востоке Индии, по предварительным данным, десять человек погибли, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, пострадали около 30 человек. В настоящее время пожар локализован.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
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