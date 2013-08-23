Хотите крепко спать - больше двигайтесь

Ученые американского Северо-Западного университета провели исследование и установили, что регулярные физические упражнения помогают улучшить качество сна, пишут иностранные СМИ.

В эксперименте участвовали женщины пожилого возраста, страдающие хронической бессонницей. Ученые наблюдали за группой в течение 16 недель, после чего пришли к выводу, что регулярные физические упражнения помогают улучшить качество сна и бороться с бессонницей при условии, если их выполнять в течение длительного времени.

Несмотря на то, что в исследовании принимали участие только женщины, ученые считают, что регулярные физические упражнения можно рекомендовать и мужчинам, поскольку бессонница у сильной половины человечества проявляется так же.

Физкультура более естественный и эффективный способ борьбы с нарушениями сна, чем медикаментозный, поскольку лекарства от бессонницы могут иметь побочные эффекты.