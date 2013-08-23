Бактерии туберкулеза живут вопреки законам эволюции

Бактерии, вызывающие туберкулез имеют идеальную стратегию распространения и выживания. В мире почти каждую секунду появляется новый заболевший. Ученые решили исследовать геном патогенов со всех уголков мира, чтобы понять, в чем их секрет, рассказывает Eurek Alert. Во главе работы встал Университет Висконсин-Мэдисон.

Исторически сложилось, что бактерия использует условия, созданные человеком. Ей просто распространяться при большом скоплении людей, антисанитарии. Так, в 17 веке территория распространения туберкулеза увеличилась в 25 раз. Тогда происходил рост населения и освоение европейцами Африки, Америк, Азии и Океании. Патоген не может выжить вне человеческого тела. По этой причине именно колонизация и урбанизации способствовали развитию туберкулеза. Однако среди туберкулезных штаммов в идеальные для размножения условия попадают только избранные, пишет Меддэйли

Ученые исследовали 63 генома патогенных микобактерий. Оказалось, геном довольно ограничен, и наиболее опасные мутации быстро отбраковываются. Речь идет о генах, необходимых для провоцирования самого заболевания, передачи белков, метаболизма неорганических ионов, помогающих контролировать взаимодействие возбудителя туберкулеза и человека.

А вот гены, отвечавшие за защиту, были особо стойкими к мутациям. Они играли важную роль в эволюции механизма лекарственной устойчивости и защиты от иммунитета человека. Таким образом, эволюционная теория говорит: популяции Mycobacterium tuberculosis должны быть нестойкими. Но это не так. Все дело в хитрой стратегии, используемой патогеном.