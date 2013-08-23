Число детей среди сирийских беженцев достигло миллиона

Агентства ООН по делам беженцев и детей сообщают, что число детей среди сирийских беженцев достигло одного миллиона.

Речь идет о тех, кто уже покинул пределы Сирии, передает Русская служба Би-Би-Си

ЮНИСЕФ подсчитало, что еще около 2 миллионов детей находятся среди так называемых перемещенных лиц внутри Сирии - то есть тех, кто был вынужден покинуть свои дома, но пока не пересек границу.

Эксперты ООН считают, что дети составляют приблизительно половину всех беженцев из Сирии, причем на три четверти это дети до 11 лет.

Как сообщал УНИАН, в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 100 тысяч человек.