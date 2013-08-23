Пища, которая поднимает настроение
Фрукты, орехи, мясо индейки...
От депрессии и плохого самочувствия спасают продукты, которые гарантированно поднимают настроение, сообщают иностранные СМИ.
Углеводы в умеренном количестве повышают уровень серотина в мозгу, и является быстродействующим успокаивающим средством.
Благотворно влияет на самочувствие употребление фруктов и цельных орехов, также мясо индейки, молоко и кефир.
Если утренний кофе заменить чашкой зеленого чая, то самочувствие улучшится. Лучше пить побольше чистой воды. Ее недостаток приводит к обезвоживанию организма и к недомоганиям.
Рекомендуется в небольших количествах регулярно употреблять сдобу и сладкое. Между приемами пищи можно побаловать себя фруктами, йогуртами, несколькими кусочками темного шоколада, десертом с орехами.
Набор таких продуктов питания делает людей счастливее.