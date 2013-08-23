Пища, которая поднимает настроение

От депрессии и плохого самочувствия спасают продукты, которые гарантированно поднимают настроение, сообщают иностранные СМИ.

Углеводы в умеренном количестве повышают уровень серотина в мозгу, и является быстродействующим успокаивающим средством.

Благотворно влияет на самочувствие употребление фруктов и цельных орехов, также мясо индейки, молоко и кефир.

Если утренний кофе заменить чашкой зеленого чая, то самочувствие улучшится. Лучше пить побольше чистой воды. Ее недостаток приводит к обезвоживанию организма и к недомоганиям.

Рекомендуется в небольших количествах регулярно употреблять сдобу и сладкое. Между приемами пищи можно побаловать себя фруктами, йогуртами, несколькими кусочками темного шоколада, десертом с орехами.

Набор таких продуктов питания делает людей счастливее.