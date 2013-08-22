Камины и дровяные печи губительны для астматиков

Вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, и дым от печей и каминов ухудшают течение астмы, установил Университет Мельбурна. Его изыскание стало первым в своем роде. Фокус-группой были астматики средних лет, пишет The Times of India.

Так, серьезное загрязнение выхлопными газами усиливало остроту симптомов астмы на 80%, а дым от каминов и печей - на 11%. Ученые напоминают: астма диагностирована более чем у 300 миллионов человек во всем мире. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, пишет Меддэйли.

Доктор Джон Баргесс из Школы здоровья населения при Университете Мельбурна констатирует: проделанные исследования должны быть прямым указанием к действию для людей из группы риска. Астматики обязаны всегда помнить, что выхлопные газы усиливают воспаление в дыхательных путях и вызывают аллергическую реакцию у чувствительных людей с астмой.