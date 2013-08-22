Радиоактивная вода с "Фукусимы-1" попала в океан

Компания TEPCO, управляющая аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, не исключила вероятность попадания в океан радиоактивной воды, утекшей из одного из хранилищ, передает РИА «Новости».

По словам представителей компании, признаки радиоактивного загрязнения были выявлены на одном из дренажных каналов, ведущих от хранилищ с радиоактивной водой в сторону береговой линии.

Специалисты не исключили, что часть радиоактивной воды, утечка которой была обнаружена накануне, могла уйти в океан через почву. Однако официального подтверждения данному факту пока не обнародовано.

Данная утечка стала крупнейшей после аварии АЭС в 2011 году. По данным управляющей компании, уровень излучения в районе утечки составил 100 миллизивертов в час. Объем утечки оценивается в 300 тонн. Вода содержит стронций-90 и другие радионуклиды в количестве 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр).

Отсутствие в цистерне прибора для измерения уровня воды могло стать вероятной причиной, по которой своевременно обнаружить утечку не удалось. В настоящее время специалисты TEPCO проводят проверки оставшихся 350 аналогичных хранилищ на наличие возможных утечек.

Японский ядерный регулятор изначально присвоил инциденту первый уровень опасности по шкале INES. Однако, в ходе состоявшегося в среду заседания комитета специалисты заявили, что происшествие соответствует третьему уровню опасности, учитывая объемы утечки и уровень радиационного излучения. По словам экспертов, окончательное решение о повышении уровня опасности по шкале INES будет принято после консультаций с МАГАТЭ.