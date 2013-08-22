Корица - специя для настроения
Также лучшает работу мозга
Корица считается одной из довольно популярных приправ. Ее предпочитают использовать отдельно или в сочетании с многочисленными продуктами питания. Корица является не только вкусным, но и полезным средством. Этой приправе приписывают многочисленные целебные свойства. Ей по силам управляться со сбоями в работе организма человека, пишут иностранные СМИ.
Корица способна:
- улучшать настроение;
- приводить в норму зрительную память;
- восстанавливать процесс кроветворения;
- улучшать работу головного мозга.
Корица – для похудения
Но особый интерес, по мнению диетологов, представляет возможность использовать корицу для похудения. Не случайно корицу для похудения включают в состав многочисленных диет. Нередко она становится составляющей в диетических программах, которые предусматривают ограничение соли и сахара. Столь частое использование корицы для похудения обосновывается на том, что приправа не только позитивно влияет на работу всех органов в организме, но и очищает организм человека от скопившихся здесь шлаков и токсинов.
Таким образом, диетологи делают вывод: при использовании корицы для похудения минимальны риски для организма. Немаловажно также и то, что корица, используемая для похудения, способна благотворно влиять на работу желудочного кишечного тракта. Это позволяет нормализовать процесс пищеварения. В итоге улучшается всасывание пищи, в ускоренном темпе выводятся переваренные пищевые продукты. Корица позитивно влияет на работу почек. А правильное функционирование почек – прямой путь к похудению.