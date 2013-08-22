Корица - специя для настроения

Корица считается одной из довольно популярных приправ. Ее предпочитают использовать отдельно или в сочетании с многочисленными продуктами питания. Корица является не только вкусным, но и полезным средством. Этой приправе приписывают многочисленные целебные свойства. Ей по силам управляться со сбоями в работе организма человека, пишут иностранные СМИ.

Корица способна:

- улучшать настроение;

- приводить в норму зрительную память;

- восстанавливать процесс кроветворения;

- улучшать работу головного мозга.

Корица – для похудения

Но особый интерес, по мнению диетологов, представляет возможность использовать корицу для похудения. Не случайно корицу для похудения включают в состав многочисленных диет. Нередко она становится составляющей в диетических программах, которые предусматривают ограничение соли и сахара. Столь частое использование корицы для похудения обосновывается на том, что приправа не только позитивно влияет на работу всех органов в организме, но и очищает организм человека от скопившихся здесь шлаков и токсинов.

Таким образом, диетологи делают вывод: при использовании корицы для похудения минимальны риски для организма. Немаловажно также и то, что корица, используемая для похудения, способна благотворно влиять на работу желудочного кишечного тракта. Это позволяет нормализовать процесс пищеварения. В итоге улучшается всасывание пищи, в ускоренном темпе выводятся переваренные пищевые продукты. Корица позитивно влияет на работу почек. А правильное функционирование почек – прямой путь к похудению.