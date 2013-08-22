Умерла немецкая туристка, которой акула откусила руку

Немецкая туристка Яна Луттеропп, которая потеряла руку после нападения акулы на Гавайях, скончалась в больнице.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Гардиан», акула напала на Луттеропп в 100 м от берега, когда девушка занималась подводным плаванием. Хищник откусил ей правую руку.

Это первая смерть после нападения акулы с 2004 года. Тогда серфингист скончался на берегу от значительной кровопотери до прибытия спасателей.

Исследователи отмечают рост количества нападений акул в последние два года - 8 атак в 2013 году и 10 в 2012. Ранее этот показатель не превышал 4 нападений.