Каша - самый полезный завтрак

Тарелка каши из цельного зерна, регулярно которую съедать на завтрак, помогает снизить риск болезней сердца и диабета. Результаты нового исследования представил профессор Стефан Лиллиойя из Исследовательского института Іллаварра, пишут ь иностранные СМИ.

Он проанализировал 11 исследований за 10-летний период, посвященных изучению влияния цельнозерновых продуктов на здоровье`я людей. Анализ данных показал, что 40-50гр цельного зерна ежедневно является профилактикой многих хронических заболеваний.

Для сравнения, в тарелке каши находится около 45гр цельного зерна. В блюдах из очищенных зерен питательная ценность значительно ниже. Исследование показало, что только 20% людей употребляют злаки в достаточном количестве.

Автор исследования пояснил, что цельные зерна богаты клетчаткой, витаминами, минеральными веществами, белками и феруловою кислотой (антиоксидантом).