Брокколи защищает от рака

Недавние исследования Нориджского Института исследований пищевых продуктов в Великобританиипоказали, что в брокколи содержится вещество, оказывающее положительное влияние на митохондрии и увеличивающие продолжительность жизни.Оно называется сульфорофан и спасает от ряда онкологических заболеваний 9в том числе от рака груди и рака простаты).

В проведении эксперимента участвовали 19 добровольцев, которые должны были ежедневно включать в свой обычный рацион по три цветка брокколи, что составляло 400 г брокколи в неделю. Участникам второй группы, состоящей тоже из 19 участников, давали брокколи, содержащую большое количество глюкорафина. Участники третьей группы вместо брокколи употребляли горох.

Исследование анализа крови после недельной диеты с брокколи показало улучшение обмена веществ. Для того, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие, ученые рекомендуют обязательно включать в пищевой рацион брокколи. Достаточно употреблять этот полезный овощ два-три раза в неделю.