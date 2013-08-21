Как вычислить потенциальных самоубийц

Биомаркеры, присутствующие в крови человека, могут сказать, какова вероятность того, что он покончит жизнь самоубийством, пишет The Daily Mail. В частности, энзим SAT1 связан с суицидальными наклонностями среди пациентов с биполярным расстройством. Расстройство характерно резкими скачками настроения. Также существует еще три маркера, но они не связаны так сильно с суицидом.

Исследования показали: повышенная концентрация маркеров отмечалась у 9 человек, которых стали часто посещать мысли о самоубийстве, и у 9 человек, в итоге убивших себя. Также есть данные об анализе крови пациентов с биполярным расстройством и шизофренией. Высокая концентрация биомаркеров фиксировалась в крови пациентов с психическими отклонениями, попадавшими в больницу после попытки суицида.

Также есть связь между SAT1 и полиаминами, веществами, участвующими в апоптозе - запрограммированной клеточной смерти поврежденных или вредоносных клеток. Комментирует доктор Александр Никулеску из Университета Индианы: "В будущем мы хотим исследовать и обобщить клинические и социально-демографические факторы риска суицида. Сюда добавятся анализы крови. Это позволит предсказать вероятность самоубийства".