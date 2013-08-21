Режим сна влияет на характер человека

У людей, склонных бодрствовать по ночам, чаще проявляются антисоциальные черты. "Хищническое поведение" и ночной образ жизни вполне объяснимы с точки зрения эволюции, защищают свои предположения психологи.

Ученые предположили, что режим сна и бодрствования оказывает огромное влияние на характер человека. В частности, у людей, склонных бодрствовать по ночам, чаще проявляются антисоциальные черты вроде макиавеллизма (игнорирование социальной морали, когда она мешает достичь желаемого результата), психопатии (стеснительность, нерешительность, неуверенность в себе) и нарциссизма (исключительной самовлюбленности).

Такой вывод сделали на основании анализа исследователи из Университета Западного Сиднея на основании анализа личностей 250-ти студентов.

Б-ольшинство преступлений происходят именно ночью, кроме того, разные сомнительные поступки вроде грубого флирта тоже случаются в основном по ночам. Похожим образом ведут себя хищные животные - совы и кошки. Следовательно, можно предположить, что антисоциальное, "хищническое поведение" и ночной образ жизни вполне объяснимы с точки зрения эволюции, отметил руководитель исследования.

Правда, пока что остается неясным, где причина, а где следстви. Вполне возможно, что именно отрицательные черты личности привели к предпочтению бодрствовать ночью, а не наоборот.