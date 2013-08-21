Детям-жертвам грозят тяжелые заболевания

Известно: дети-жертвы издевательств со стороны сверстников чаще имеют проблемы в школе, сталкиваются с депрессией и болезнями. Но до недавнего времени ученые не исследовали долгоиграющий эффект издевательств. Заняться этим решил Университет Варвика, сообщает Medical Daily.

Ученые наблюдали за группой 1420 детей и подростков. Проверки проводились в общей сложности 6 раз - в возрасте 9-16 лет и 24-26 лет. Участников исследования поделили на три подгруппы: жертвы издевательств, агрессоры и агрессоры, бывшие ранее жертвами.

В итоге у последней группы до 6 раз чаще диагностировались серьезные недуги, включая психические отклонения. Также бывшие жертвы нередко курили. Обычные жертвы более чем в 2 раза чаще сталкивались с аналогичными проблемами во взрослом возрасте. А вот на чистых агрессоров эта ситуация влияла меньше всего.

Хотя в детстве они страдали от проблем в семье и психических отклонений, сами по себе издевательства не влияли на итоговое состояние человека. У этих людей изначально антисоциальные наклонности, и они знают, как достать другого. Специалисты подчеркивают: сейчас издевательства носят изощренный характер. К примеру, личное СМС может стать достоянием общественности, или, зайдя под ником жертвы, агрессор начнет оскорблять окружающих, компрометируя жертву.