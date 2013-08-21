На «Фукусиме» повысили уровень опасности

Японские власти повысили уровень радиационной опасности из-за утечки по меньшей мере 300 тонн радиоактивной воды в почву из одного из резервуаров японской АЭС «Фукусима». Утечка теперь квалифицируется как серьезный инцидент третьего уровня.

Ранее утечку, обнаруженную в понедельник, оценили как инцидент первого уровня, то есть наименее серьезный по международной шкале ядерных событий (INES), передает BBC.

По шкале INES, у ядерных событий есть семь уровней опасности. События первого-третьего уровней обозначаются как «инциденты», тогда как для четвертого-седьмого уровней используется термин «авария».

В последние месяцы на «Фукусиме», сильно поврежденной после землетрясения и цунами в 2011 году, произошла серия утечек и перебоев с энергией.

Как сообщал «Ракурс», в июле компания-оператор станции Tepco впервые признала, что радиоактивные подземные воды пробили брешь в барьере и попадают в море, но заявила, что предпринимаются меры для прекращения утечки.