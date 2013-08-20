Смартфоны провоцируют развитие болезней глаз

По данным окулиста Дэвида Элламби, с момента выхода смартфонов на рынок в 1997 году число пациентов с близорукостью увеличилось на 35%. В ближайшие 10 лет количество детей с близорукостью может вырасти на 50%, пишет Business Standard.

Исследование показало: люди держат телефоны на расстоянии всего 18-30 сантиметров от лица. А вот газеты и книги на расстоянии 40 сантиметров. В связи с этим можно говорить о близорукости, вызванной использованием мобильных устройств с мониторами.

"Люди должны ограничивать время использования смартфонов. Причем, учитывается даже время, когда они пользуются техникой на улице. Также очень важно следить за тем, чтобы совсем маленькие дети не использовали смартфоны. Кстати, пребывание на солнце должно затормозить развитие близорукости", - констатирует Элламби.

По его словам, современное поколение детей находится в особой группе риска развития близорукости, известной также как миопия. Смартфоны покупают даже самым маленьким детям - с семилетнего возраста.