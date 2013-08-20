Полеты на большой высоте "царапают" мозг

Пилоты страдают от болезни профессиональных подводников, хотя сами не знают об этом. Декомпрессия оставляет "царапины" на белом веществе их мозга.

У пилотов ВВС США, проводящих много времени на высотах порядка 9000 метров, обнаружены множественные повреждения белого вещества головного мозга, возникшие, как полагают ученые, в результате декомпрессии - состояния, подобного кессонной болезни, которой подвергаются подводники, опускаясь на большие глубины. О результатах исследования, выявившего этот эффект, медики из Центра изучения здоровья Техасского университета сообщили в статье, опубликованной в журнале Neurology , печатном органе Американской неврологической академии.

Повреждения белого вещества (проводящих волокон) мозга возникают у людей довольно часто и могут быть вызваны самыми разными причинами - травмами, инфекцией, воздействием определенных химикатов, проблемами с иммунной системой и многими другими факторами, которые до сих пор неизвестны. Эти "царапины" головного мозга чаще всего остаются незамеченными, но в принципе могут приводить к самым разным неприятностям - от отсутствия аппетита, головной боли и боли в шее до проблем с памятью, зрением и движением.

Еще одна возможная причина - декомпрессия, ситуация, при которой атмосферное давление в кабине самолета становится меньше, чем давление газа в организме пилота, в результате чего могут возникать пузырьки, "царапающие" сеть проводников между нейронами.

Именно эту причину и исследовали ученые Техасского университета.

Они просканировали магнитно-резонансным томографом мозг 102 военных летчиков, согласившихся принять участие в исследовании, и 91 человека из контрольной группы, которые к высотным полетам профессионального отношения не имели. Возраст добровольцев колебался от 26 до 50 лет, все они имели одинаковый уровень образования и одинаковое состояние здоровья (близкое к идеальному, поскольку тестируемые пилоты были работающими).

Результат ошеломил.

Количество "царапин" на белом веществе мозга пилотов в три раза превышало их число у добровольцев контрольной группы, и в среднем эти "царапины" были в четыре раза крупнее.

Кроме того, если у членов контрольной группы повреждения располагались во фронтальной области головного мозга, то у летчиков они были распространены по всему его объему.

Вскрыто было и еще одно угрожающее обстоятельство - по оценкам техасской команды, риск кессонной болезни у военных летчиков с 2006 года по настоящее время увеличился в три раза.

Стивен Макгир, первый автор статьи в Neurology, считает, что это, возможно, связано с увеличением количества высотных полетов и их длительностью. В любом случае, считает он, "высотная" кессонная болезнь должна быть признана профессиональной болезнью летчиков.

Проблема в том, что пока ни о какой болезни речь не ведется, поскольку участие в эксперименте принимали "абсолютно здоровые" люди без проблем с памятью или концентрацией внимания. Правда, здесь есть маленькая загвоздка - никакой нормальный летчик, если он не хочет потерять свою профессию, никогда не признается в своих проблемах со здоровьем, а в данном случае эти проблемы не исследовались, да и было бы странно, если бы исследовались, потому что тогда у ученых возникли бы очень большие проблемы с поиском добровольцев.