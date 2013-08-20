БАДы не спасают от изменений в суставах

Традиционно женщинам, пережившим менопаузу, назначают добавки с кальцием и витамином D. Но они бесполезны с точки зрения защиты суставов и костей, пишет The Times of India. Роуван Члебовски вместе с коллегами исследовал данный вопрос.

Они собрали группу из 1911 женщин, которым в произвольном порядке назначали или плацебо, или карбонат кальция с витамином D3 в ежедневной дозировке. При этом оценивалось состояние суставов участниц. В результате суставы болели и распухали более чем у 70% женщин из обеих групп.

Через два года анализ не показал каких-либо значимых изменений. Значит, добавки не работали. Также известно, что при наступлении менопаузы у женщин кости становятся более хрупкими, и повышается риск развития остеопороза. Согласно официальным данным ВОЗ, примерно в 35% случаев травм речь идет о переломах костей, вызванных остеопорозом.