Аутисты имеют все шансы стать гениальными учеными

Если у ребенка диагностирован аутизм, но не пострадал интеллектуальный уровень, он вполне может профессионально заниматься математикой. Все дело в особой схеме активации зоны мозга, связанной с распознаванием лиц и предметов, рассказывает Меддэйли

Это было доказано на примере 18 детей 7-12 лет с аутизмом и 18 здоровых детей. У всех детей отмечались вербальные навыки и навыки чтения в рамках нормы. Но у детей с аутизмом были более высокие оценки по математике. В ходе решения математических задачек ученые сканировали мозг детей. Таким образом, они сделали вывод.

В итоге эксперты обнаружили аномальную схему активности в вентрально-темпоральной затылочной коре. По мнению ученых, нужно фокусироваться на позитивных сторонах аутизма. Многие дети с данным расстройством имеют выдающиеся способности. Помимо математической одаренности, некоторые могут четко вспомнить конкретный день недели в пределах нескольких лет.