Орехи могут быть заражены сальмонеллами
13:35, 20 августа 2013Зарубежные новости
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Опасности инфицирования
Специалисты из FDA уведомляют об опасности инфицирования сальмонеллезом при употреблении орехов.
Американские эксперты сообщают, что за последние 10 лет участились вспышки сальмонеллеза в США и Канаде вследствие употребления различных сортов орехов. Проверки FDA показывают, что сальмонеллами заражены следующие виды: миндаль, фисташки, кешью, грецкие орехи. Также угрозу представляют макадамия, кедровые и бразильские орехи. Считается, что заражение продукта происходит при падении на землю.
Таким образом, FDA подчеркивают необходимость более тщательной проверки подобных продуктов для предотвращения вспышек сальмонеллеза.
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