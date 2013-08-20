Орехи могут быть заражены сальмонеллами

Специалисты из FDA уведомляют об опасности инфицирования сальмонеллезом при употреблении орехов.

Американские эксперты сообщают, что за последние 10 лет участились вспышки сальмонеллеза в США и Канаде вследствие употребления различных сортов орехов. Проверки FDA показывают, что сальмонеллами заражены следующие виды: миндаль, фисташки, кешью, грецкие орехи. Также угрозу представляют макадамия, кедровые и бразильские орехи. Считается, что заражение продукта происходит при падении на землю.

Таким образом, FDA подчеркивают необходимость более тщательной проверки подобных продуктов для предотвращения вспышек сальмонеллеза.

likar.info