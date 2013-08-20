Рыжеволосые мужчины менее склонны к раку

Новое исследование сотрудников Финского института здравоохранения и Американского института онкологических заболеваний показало, что рыжеволосые мужчины на 54% менее склонны к развитию рака простаты, чем блондины, шатены или брюнеты. Специалистам пока не совсем ясно, с чем связан подобный эффект. Одна из возможных причин - гены, отвечающие за пигментацию волос, пишет The Daily Mail.

Исследование стартовало в конце 1980-х гг. Ученые наблюдали за 20 тыс. мужчинами в возрасте 50-69 лет. Эксперты проанализировали медицинские записи обследуемых, в том числе их интересовал цвет волос добровольцев в возрасте 20 лет. В итоге выяснилось, что у 1 тыс. 982 мужчин развился рак простаты.

Ученые подчеркнули, что рыжий цвет волос был только у 1% испытуемых, более 40% были шатенами. Они полагают, что ген MC1R может помочь в контроле деления клеток и их роста. "Данное исследование указывает на взаимосвязь между естественным рыжим цветом волос и сниженным риском развития рака простаты. Однако, чем вызван такой эффект, пока не совсем ясно", – комментирует Ян Фрейм из Prostate Cancer UK.

Согласно статистике, во всем мире только 1-2% людей имеют естественный рыжий цвет волос. В Шотландии рыжеволосых насчитается 13%, в Ирландии – 10%, а в Англии – 6%. Предыдущие исследования выявили, что рыжий цвет волос влияет и на другие аспекты здоровья.

Ранее сотрудники Луисвиллского университета в Кентукки установили, что рыжеволосые мужчины более чувствительны к боли и холоду, нежели мужчины с другим цветом волос. Связано это с тем, что болевой порог может быть частично продиктован тем же геном, который определяет цвет волос, – MC1R. Кроме того, у рыжеволосых очень светлая кожа, соответственно они больше рискуют заболеть раком кожи.

Исследование ученых опубликовано в British Journal of Cancer.

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