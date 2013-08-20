Лимонный сок укрепляет ногти

Для укрепления и оздоровления ногтей в первую очередь нужно правильно питаться. Для прочности ногтевой пластины в твоем меню обязательно должны быть такие продукты, как творог, растительные масла, овощи и обзятельно зелень (петрушка, укроп, салаты, шпинат). А еще твоим ноготкам стать крепче помогут питательные маски и ванночки, пишут российские СМИ.

Оливковое масло + лимонный сок

Маска из лимонного сока и оливкового масла поможет укрепить твои ногти. Для этого на водяной бане слегка подогрей 1 ст. ложку масла и смешай его с тремя каплями лимонного сока. Эту смесь нанеси на кончики пальцев и массажными движениями вотри в ногти. Обязательно надень хлопковые перчаточки, чтобы маска лучше впиталась и оставь на ночь. Эту процедуру проводи 2 раза в неделю.

Глицерин + лимонный сок + розовая вода

Чтобы восстановить здоровый цвет ногтевых пластин попробуй воспользоваться народным рецептом мази из глицерина, лимонного сока и розовой воды. Приготовь себе смесь из 1 ст. ложки глицерина, 1 ст. ложки лимонного сока и 3 ст. ложек розовой воды. Смешай все компоненты и втирай мазь в кончики пальцев 1 раз в день на ночь. Обязательно одевай хлопковые перчатки - так мазь лучше впитается и эффект станет быстрее заметен.