Авокадо - "бальзам" на сердце

Прежде всего, авокадо считается хорошим средством защиты от болезней сердца и борцом против повышения уровня холестерина. Высокое содержание жира в нем дает вам достаточно энергии, и это правильный вид жиров: мононенасыщенные жиры, пишут иностранные СМИ.

Авокадо богат клетчаткой и растительными химическими веществами, называемых бета-ситостерин, которые помогают снизить уровень холестерина. Употребление половинки плода авокадо в день в течение трех недель может значительно снизить уровень липопротеинов низкой плотности, входящих в состав холестерина, при сохранении уровня липопротеинов высокой плотности. Некоторые исследователи предсказывают, что сердечники могут сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10-20%, и уровень смертности на 4-8% при ежедневном употреблении в пищу авокадо в течение трех лет.

Также считается, что авокадо помогает защитить людей от заболеваний сердца, снижая кровяное давление. Бананы тоже называют спасителями от сердечных болезней, потому что они богаты калием, но авокадо содержат в два с половиной раза больше калия. Они также богаты магнием, который опять-таки хорош для давления.