В Китае жертвами наводнения стали 90 человек

Проливные дожди на северо-востоке и на юге Китая привели к наводнениям, в результате которых погибли не менее 90 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным китайских СМИ, тысячи людей покинули свои затопленные дома: реки размыли берега и затопили населенные пункты в трех провинциях на северо-востоке страны.

Десятки человек числятся пропавшими без вести.

На юге страны из-за наводнений нарушено транспортное сообщение в провинции Гуандун, где на прошлой неделе проливные дожди также унесли жизни 10 человек.