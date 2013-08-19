В Китае жертвами наводнения стали 90 человек
13:53, 19 августа 2013Зарубежные новости
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Десятки пропали без вести
Проливные дожди на северо-востоке и на юге Китая привели к наводнениям, в результате которых погибли не менее 90 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.
По данным китайских СМИ, тысячи людей покинули свои затопленные дома: реки размыли берега и затопили населенные пункты в трех провинциях на северо-востоке страны.
Десятки человек числятся пропавшими без вести.
На юге страны из-за наводнений нарушено транспортное сообщение в провинции Гуандун, где на прошлой неделе проливные дожди также унесли жизни 10 человек.
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