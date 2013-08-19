Уровень воды на Амуре превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска (Россия) превысил исторический максимум, поднявшись до 647 сантиметров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт регионального управления МЧС РФ.

В связи с дождями и повышением уровня Амура в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке у Хабаровска в полдень (по местному времени) достиг исторического максимума в 642 сантиметра. отмеченного в 1897 году. В крае подтоплены 48 жилых домов в четырех районах и Хабаровске, более 4 тысяч дачных участков, пастбища, сельхозполя, сенокосы.

"По состоянию на 17.00 хбр 18 августа 2013 года уровень воды в Амуре у города Хабаровска составил 647 сантиметров (подъем на 7 сантиметров)", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, уровни воды в Амуре 20-25 августа у Хабаровска могут достигнуть отметок 650-700 сантиметров, сообщает ведомство.