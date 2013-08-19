Ученые создали принципиально новое лекарство от рака

Австралийские ученые создали новое лекарственное средство, которое, как они считают, способно произвести революцию в борьбе с раковыми заболеваниями. Об этом заявил профессор университета Нового Южного Уэльса (Сидней) Питер Ганнинг.

В интервью телеканалу "9News" он рассказал, что новый препарат воздействует на отвечающий за клеточную архитектуру белок тропомиозин, тогда как применяющиеся сейчас лекарства разрушают другой аналогичный белок - актин.

"Одна из основных проблем состоит в том, что актин, содержащийся в пораженных раком клетках, практически ничем не отличается от актина в клетках сердечной мышцы, - рассказал ученый. - В то же время мы обнаружили, что тропомиозин в раковых клетках имеет совершенно другие характеристики, нежели тропомиозин в здоровых клетках организма".

"Наш препарат вызывает разрушение каркаса раковой клетки, причем этот процесс протекает достаточно быстро", - пояснил Ганнинг, уточнив, что здоровые клетки остаются нетронутыми. По его словам, проведенные испытания показали, что лекарство действует против всех видов раковых опухолей. "Никому еще не удавалось создать подобное лекарство", - подчеркнул ученый.

Ганнинг рассказал, что изначально исследования велись с помощью компьютерных технологий. Медики из университета Нового Южного Уэльса смоделировали в общей сложности 25 тыс вариантов возможного лекарства, и только один из них оказался эффективным.

"В настоящее время нашей главной задачей является перейти в конце 2014 года к испытанию препарата на больных нейробластомой (трудно излечимой формой детского рака)", - отметил ученый.

Результаты работы медиков из Сиднея опубликованы в журнале "Кэнсер рисерч" (Cancer Research).