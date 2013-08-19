54-летняя американка родила себе троих внучек

Американка Сюзи Козек (Susie Koziek) родила двойню собственных внучек. Ее дочь и биологическая мать новорожденных Эшли Ларкин (Ashley Larkin) присутствовала в родильном зале. Роды были проведены посредством кесарева сечения и прошли без осложнений.

53-летняя жительница штата Айова, мать четверых детей, уже не впервые выступила в роли суррогатной матери для собственной дочери, которая не может иметь детей из-за легочной гипертензии. В июне 2011 года Козек родила старшую дочь Эшли.

Экстракорпоральное оплодотворение состоялось в октябре 2010 года в клинике Майо, эмбрионы близнецов были заморожены и имплантированы в матку Козек в ноябре 2012 года.

Обе беременности внучками, по словам пожилой женщины, она перенесла легко, они ничем не отличались от ее прошлых беременностей.

Врач клиники Майо Джени Дженсен, которая провела процедуру ЭКО, заявила, что Козек - примерный кандидат для этой процедуры, потому что она успешно перенесла предыдущие беременности и у нее отличное здоровье.